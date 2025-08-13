انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث أبرز التحديات التي تواجه مناطق بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم الأربعاء، عضو تحالف العزم أسماء فخري جاسم السامرائي، يرافقها عدد من شيوخ ووجهاء العاصمة بغداد"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع السياسية والخدمية، والتأكيد على دعم المرأة وأهمية العمل المشترك لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الدور المجتمعي الفاعل".

وذكر ان "اللقاء بحث أبرز التحديات التي تواجه مناطق بغداد، وسبل دعم المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية، إضافةً إلى تعزيز قنوات التواصل بين ممثلي التحالف والمجتمع المحلي، بما يسهم في ترسيخ الشراكة الفاعلة بين القيادات السياسية وأهلهم في العاصمة".

