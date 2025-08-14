انت الان تتابع خبر خبر كاذب منسوب لطيف سامي: لا صحة لسحب السوداني 10 تريليونات من الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "العراقية الإخبارية" الرسمية تضمّن صورة لوزيرة المالية العراقية طيف سامي، مع خبر (من دون تدخّل): "وزير المالية السوداني سحب من الموازنة 10 تريليونات بدون سند قانوني ولا نعرف اين ذهب بها".

وقد تحقّقت منصات متخصصة من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح، وتبيّن ما يلي:

1-لم تدلِ وزيرة المالية العراقية طيف سامي بتصريح مماثل في أي وسيلة إعلامية رسمية أو غير رسمية. كذلك، لم تصدر وزارة المالية أو مجلس النواب أو البنك المركزي العراقي بيانا بشأن هذا التصريح.

2-بمراجعة حسابات قناة "العراقية الإخبارية" على مواقع التواصل الاجتماعي، اتّضح أنَّها لم تنشر الخبر والصورة المتناقلين. وتبيّن بعد البحث العكسي أنَّ القالب الاخباري معدّل، وقد نشرت القناة القالب الأصلي في 2 مايو/أيار الماضي، وجاء فيه: "وزيرة المالية طيف سامي تقدم التهاني لشبكة الإعلام العراقي بذكرى تأسيس تلفزيون العراق".

3-بالإضافة إلى كل هذا، نشرت قناة "العراقية" الإخبارية توضيحاً، اليوم الخميس، جاء فيه: "انتبه، منشور زائف. تداولت بعض المنصات تصريحاً لـوزيرة المالية بعنوان ’وزيرة المالية: السوداني سحب من الموازنة 10 تريليونات بدون سند قانوني، ولا نعرف اين ذهب بها‘. والخبر مارٍ عن الصحة".

