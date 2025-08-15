انت الان تتابع خبر بينما يتلقى اتهامات أمريكية.. مصرف الرافدين في واشنطن لتوقيع اتفاقيات "رقابة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت السفارة العراقية في واشنطن تصريحا لمدير مصرف الرافدين، علي كريم حسين ظاهر الفتلاوي قوله وتابعته الخليج 365، جاء فيه إنه "في خطوة استراتيجية جديدة تعكس تنامي مكانة العراق المالية على الساحة الدولية، شهد مقر سفارة جمهورية العراق في واشنطن مراسيم توقيع اتفاقية شراكة مهنية بين مصرف الرافدين وشركة K2 Integrity الأمريكية، الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات المالية والرقابية".



وأضاف أن "الاتفاقية تتضمن تقديم حزمة شاملة من الخدمات تشمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أنظمة الامتثال بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البنية الرقابية للمصارف العراقية"، لافتاً إلى أن "هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الحكومة العراقية لبناء قطاع مالي قوي وشفاف قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وترسيخ موقع العراق كمركز مالي واعد في المنطقة".

وبين أن "هذه الشراكة تمثل قفزة نوعية في مسار الإصلاح المصرفي"، مشيرًا إلى أن "الاتفاقية ستسهم في تعزيز الثقة بالمصارف العراقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع البنوك المراسلة حول العالم، بما يدعم أهداف الحكومة في بناء قطاع مالي قوي، شفاف، ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ويعد هذا العقد، جزءا من عقود أخرى وقعها مصرف الرافدين مع مؤسسات مصرفية أمريكية لاعادة هيكلة المصرف وتحسين إجراءاته الالكترونية والمصرفية، في الوقت لا يزال احد أعضاء الكونغرس الأمريكي يتهم مصرف الرافدين بمساعدته على "تمويل فصائل مسلحة داخل وخارج العراق"، واخرها تقرير امريكي ناقش تمويل مصرف الرافدين فرع اليمن، للحوثيين، وهي نقطة طرحت للنقاش خلال اجتماع وزير الخارجية العراقية مع وزارة الخزانة الامريكية في نيسان الماضي.

