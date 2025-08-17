انت الان تتابع خبر القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر الحكومي في تصريحات للجزيرة وتابعتها الخليج 365، ان "التحالف الدولي سينسحب من عين الأسد ومطار بغداد وقيادة العمليات المشتركة باتجاه أربيل".وأشار الى ان "انسحاب قوات التحالف سيكون في سبتمبر المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن"، مبينا ان "المدربن العسكريين سيبقون في البلاد ولا علاقة لهم بانسحاب قوات التحالف الدولي".

وتتطابق هذه المعلومات، مع تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد وصحيفة الشرق الأوسط عن بدء سحب ونقل معدات أمريكية من قاعدة عين الأسد غربي العراق، وذلك تطبيقا للاتفاق العراقي الأمريكي على انهاء مهمة التحالف الدولي ابتداء من أيلول 2025، في حين تبقى القوات في أربيل وشمال العراق لغاية أيلول 2026.