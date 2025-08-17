انت الان تتابع خبر القضاء: فتح مقبرة الخسفة ضمان لاستحصال حقوق الشهداء وذويهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عملية الفتح حضرها رئيس محكمة استئناف نينوى والمركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والقاضي رئيس لجنة حماية المقابر الجماعية في المحافظة، فضلا عن محافظ نينوى ومؤسسة الشهداء وعدد من الأجهزة الامنية وممثلين عن جامعتي الموصل ونينوى".وأضاف المجلس، أنه "تمت المباشرة بانتشال رفات بعض الشهداء المغدورين على أطراف حفرة الخسفة بعد انتهاء اعمال الجهد الهندسي في قيادة عمليات نينوى من رفع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة التي وضعها كيان داعش الإرهابي بعد أن أقدم على اعدام الآلاف من أبناء المحافظة ورميهم داخل الحفرة لتغطية عمليته الاجرامية".

وأوضح المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توثيق جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وضمان استحصال حقوق الشهداء وذويهم ضمن إطار قانوني وإنساني متكامل، وبإشراف مباشر من قبل مجلس القضاء الأعلى".

كما أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي أن "هذه الخطوة تمثل مرحلة أساسية في مسار العدالة وحفظ الذاكرة العراقية، لتبقى شاهداً على فظاعة الجرائم المرتكبة، ولإيصال رسالة واضحة بأن العدالة ستبقى حاضرة في مواجهة الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

