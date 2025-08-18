انت الان تتابع خبر المفوضية تختبر الية الإرسال الالكتروني لنتائج الانتخابات والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلاميِّ في المفوضيَّة، عماد جميل، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الخليج 365، أنَّ "المحاكاة الأولى حقّقتْ نجاحًا في عمل البرمجيات والأجهزة، كما أظهر الموظفون الذين خضعوا للتدريب المركزيِّ قدرةً جيّدةً على التعامل مع التقنيات الحديثة".



وأشار إلى أنَّ "إدخال أجهزة الإرسال في المحاكاة المقبلة يُمثل خطوةً نوعيَّةً تهدف إلى رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونيَّة وتعزيز خبرات الكوادر استعدادًا للانتخابات".