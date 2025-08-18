انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر بمناسبة انتهاء مهام عمله".وبحسب البيان، أعرب السوداني عن أمنياته بـ"التوفيق والنجاح لسيلر في مهامه الدبلوماسية المقبلة"، مشيداً بـ"الجهود التي بذلها للارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الاوروبي طيلة فترة عمله في العراق".

وأكد السوداني حرص الحكومة على "تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً استراتيجياً مهماً للعراق، وأهمية تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة وفتح آفاق التعاون والإفادة من الخبرات الأوروبية".

من جانبه، أشار سيلر إلى ضرورة تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات.

