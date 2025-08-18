انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يلتقي اللامي ويشدد على أهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الرئيس في بيان ورد لـ الخليج 365، تقديره لـ"دور الصحافة الوطنية في تعزيز قيم الديمقراطية وحماية حرية التعبير"، مشددا على "أهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي باعتباره الإطار الذي يوازن بين حرية النشر، والمسؤولية المهنية، ويحفظ السلم المجتمعي".ولفت الرئيس إلى "أهمية الدور التقويمي للإعلام في متابعة الأداء، ورصد مكامن الخلل بموضوعية، بما يسهم في تصويب السياسات"، داعيًا إلى أن "تُمارس هذه المهمة بروح الشراكة واحترام القانون والدستور".

وأكد رئيس الجمهورية على "ضرورة تركيز الإعلام على ما يتحقق من منجزات في مؤسسات الدولة العراقية وأيضا رصد السلبيات بما يحقق تقويم العمل الحكومي".

وتحدث رئيس الجمهورية عن دور رئاسة الجمهورية واهتماماتها بعدد من الملفات المهمة منها ملف المعتقلين حيث أسهمت رئاسة الجمهورية بإطلاق سراح أكثر من 15000 معتقل فضلا عن تقديم عدد من مشاريع القوانين المهمة إلى مجلس النواب.

من جانبه، عبّر مؤيد اللامي عن تقديره لدعم رئاسة الجمهورية للصحفيين، واستعرض جهود النقابة في تطوير بيئة العمل، وتكريس ثقافة الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي.

