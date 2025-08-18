انت الان تتابع خبر نائب بارزاني والسفير البريطاني يبحثان تنظيم قوات البيشمركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت حكومة الإقليم في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "شيخ جعفر استقبل اليوم صديق والوفد المرافق له، وخلال اجتماع بحث الجانبان اطر العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، وآخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة، الى جانب اصلاحات وزارة البيشمركة وخطوات تنظيم قوات البيشمركة ضمن وزارة البيشمركة".

وأضافت أن "المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد شكلت محورا اخر من الاجتماع، وتم التأكيد على مواصلة الحوار والمفاوضات لحلها وفق الدستور".

وأشارت إلى أن "جانبا اخر من الاجتماع الذي حضره اندرو بيزلي القنصل العام البريطاني في إقليم كردستان، تطرق الى بحث الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق وسبل التنسيق وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا وإقليم كردستان".

