اليابان | السياحة تزدهر: اليابان تستقبل 20 مليون سائح في ستة أشهر فقط

سياحة وسفر 10/08/2025

حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025، استقبلت اليابان 20 مليون زائر، وهو رقم يضع البلاد على مسار واضح نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد السياح لهذا العام. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى تخفيف قيود السفر، وتزايد الإقبال على الثقافة اليابانية عالميًا، فضلًا عن تنوع الوجهات الجاذبة من مدن نابضة بالحياة إلى مناظر طبيعية خلابة.

رقم قياسي للزوار من الولايات المتحدة

استقبلت اليابان 20 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2025، وهو أسرع وقت للوصول إلى هذا العدد على الإطلاق. بلغ إجمالي الزوار 21,518,100 حتى نهاية يونيو.

أعلنت منظمة السياحة الوطنية اليابانية (JNTO) أن 3,377,800 زائر وصلوا إلى اليابان في يونيو/ حزيران 2025، بزيادة 7.6% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لهذا الشهر. وهذا هو الشهر التاسع على التوالي الذي يسجل أكثر من 3 ملايين زائر.

كان السياح الصينيون الأكثر عددًا بـ 797,900 زائر (بزيادة 19.9% مقارنة بيونيو 2024)، تلاهم الزوار من كوريا الجنوبية بـ 729,800 (بزيادة 3.8%)، وتايوان بـ 585,000 (بزيادة 1.8%)، والولايات المتحدة بـ 345,100 (بزيادة 16.4%).

سجل يونيو/ حزيران 2025 أعلى عدد من الزوار في شهر واحد من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، من بين 23 دولة ومنطقة تمثل الأسواق السياحية الرئيسية لليابان، سجلت 15 منها، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، أرقامًا قياسية لشهر يونيو. ومع ذلك، تسببت شائعات لا أساس لها من الصحة انتشرت على الإنترنت حول كارثة كبيرة مزعومة ستحدث في يوليو في انخفاض عدد الزوار من هونغ كونغ بنسبة 33.4% ليصل إلى 166,800 زائر.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإتكليزية. صورة العنوان الرئيسي: سائحات يرتدين الكيمونو، © رويترز)