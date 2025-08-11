اليابان | اكتشف سحر المسرح الأسطوري الذي يُحيي روح اليابان الكلاسيكية

يُعد مسرح كابوكيزا تحفة معمارية ومَعلماً بارزًا يتلألأ في قلب حي غينزا الراقي بطوكيو، حيث يلتقي عبق التاريخ بسحر الفن الياباني التقليدي. لا يقتصر دوره على كونه خشبة مسرح فخمة يؤدي عليها النجوم عروض الكابوكي الساحرة، بل يمثل أيضًا بوابة ثقافية مفتوحة أمام الزوار من كل الخلفيات لاختبار جماليات هذا الفن العريق عن قرب. وفي هذه المقالة، يأخذنا النجم الصاعد ناكامورا تاكانوسوكي في جولة خلف الكواليس، ليكشف لنا ما يجعل من كابوكيزا مكانًا استثنائيًا يستمر في إبهار الأجيال.

دور في مسرح كابوكيزا: غاية كل ممثل



ناكامورا تاكانوسوكي يقف متألقا على شرفة في سطح كابوكيزا بحي غينزا في طوكيو. (© ماتسودا تاداو)

يمثل الأداء على مسرح كابوكيزا في طوكيو الوصول إلى الذروة المهنية لممثلي الكابوكي. ويقول ناكامورا تاكانوسوكي ”إنه أكبر مسرح للكابوكي، وهو بالفعل القلب النابض لهذا الفن اليوم“. ويتابع قائلا ”كل ممثل يحلم بأن يحظى بالاعتراف على هذه الخشبة. فالأدوار التي يؤديها والعروض التي يشارك فيها تُعد محطات فارقة في مشواره الفني“.

جسد تاكانوسوكي مؤخرا شخصيتين في مسرحيتي كابوكي شهيرتين على خشبة كابوكيزا. ففي مايو/أيار، أدى دور سوروغا جيرو في مسرحية ”كانجينتشو“، وهو خادم وفيّ للبطل التراجيدي ميناموتو نو يوشيتسوني. ثم في يونيو/حزيران، جسد شخصية ماتسوؤمارو في دراما الكابوكي الكلاسيكية ”سوغاوارا دينجو تيناراي كاغامي“، وهو أحد ثلاثة إخوة يعمل في خدمة العدو، ويعاني من صراع داخلي بين الواجب والانتماء الأسري. وقد أضفى تاكانوسوكي بمكياجه الجريء ووضعية ”ميي“ الدرامية، على الدور الذي لعبه طاقة حيوية هائلة.



مشهد من خشبة مسرح كابوكيزا كما يُرى من مقاعد الشرفة. (بإذن من شوتشيكو)



ناكامورا يؤدي وضعية ”ميي“ أمام ملصق يعرض شخصيته ”ماتسوؤمارو“ في الطابق الخامس من المسرح. (© ماتسو تاداو)

مسرح يخلد إرث الأجيال الماضية

افتتح مسرح كابوكيزا للمرة الأولى عام 1889 في منطقة كوبيكيتشو، وهو الاسم القديم للحي الذي يقع فيه حاليا في طوكيو. وبعد 4 عمليات إعادة بناء، افتُتح في عام 2013 المبنى الحالي، ليكون الجيل الخامس من المسرح. وقد صممه المعماري كوما كينغو، ويمزج ببراعة بين أناقة العمارة اليابانية التقليدية –مثل الأسقف المقوسة من طراز كاراهافو والأسطح المكسوة بالقرميد– وبين برج مكاتب عصري يرتفع خلفه.



تقع واجهة المسرح أمام برج كابوكيزا المؤلف من 29 طابقا، والذي أضيف حديثا في عام 2013. (بإذن من شوتشيكو)

يقول تاكانوسوكي ”استضاف هذا المسرح على مدى أكثر من 130 عاما نخبة من كبار الفنانين“، ويضيف ”وهو مشبع بذاكرة جماعية عميقة. يمكنك أن تشعر بذكريات الأجيال السابقة في المكان“.

ويستطرد مازحا ”يشبه الأمر قليلا مسرح شبح الأوبرا. قد تظهر لك روح من الماضي لتوبخك إذا لم تكن جادا في تأدية فنك. الأمر قد يكون مهيبا، لكن في الوقت ذاته، الجو يحمل في طياته كثيرا من الدعم. عندما قدمت مسرحية فونابينكيي هنا قبل عامين، خلال مراسم تأبينية لوالدي (ناكامورا توميجورو الخامس، الذي توفي عام 2011 عن عمر ناهز 81 عاما ) كنت في غاية التوتر. لكن طاقة المكان منحتني القوة، ودفعتني لأبعد ما كنت أعتقد أنني قادر على فعله. هناك سحر حقيقي في هذا المكان“.



يضم المسرح 1904 مقاعد مخصصة للجمهور. (بإذن من شوتشيكو)



تاكانوسوكي أثناء تأدية دوره في مسرحية فونابينكيي في فبراير/شباط عام 2023 على خشبة كابوكيزا، وقد كان عرضا خاصا بمناسبة مرور 13 عاما على رحيل والده. (© ماتسودا تاداو، بإذن من شوتشيكو)

أشعر وكأنني في المنزل

يقول تاكانوسوكي إن كابوكيزا بالنسبة لممثلي الكابوكي ليس مجرد مسرح، بل هو أقرب إلى المنزل. ”حين ولدت، أخذني والدي من المستشفى مباشرة إلى المسرح، وعرّفني على الجميع خلف الكواليس. وكنت في طفولتي ألهو كثيرا في غرف تبديل الملابس والممرات، لذا في كل مرة أعتلي فيها هذه الخشبة، أشعر وكأنني في لم شمل أسري. لكن وسط كل هؤلاء ’الأقارب‘ المتفرجين، أشعر دائما أنه يتعين عليّ تقديم أفضل ما لدي“.



يجلس تاكانوسوكي في المقاعد متأملا ذكريات هذا المسرح الذي يسميه ”منزلي“. (© ماتسودا تاداو)

سنحت لتاكانوسوكي في عام 2009 فرصة الوقوف على المسرح إلى جانب والده، الذي كان محددا ككنز وطني حيّ واشتهر بمهاراته في الرقص، وذلك خلال عروض احتفاليه في ذكرى عيد ميلاده الثمانين. كان عمر تاكانوسوكي حينها 10 أعوام فقط، وأدى دور يوشيتسوني في مسرحية كانجينتشو، كما شارك في دراما رينجيشي الكلاسيكية الراقصة، التي تتناول علاقة أسد أب بابنه الشبل.

يقول مستذكرا ”عندما أنظر إلى الوراء، أدرك الآن كم كان والدي يحاول أن ينقل إليّ أشياء كثيرة من خلال تلك العروض. أداؤه لشخصية بينكيي في كانجينتشو كان على الأرجح تتويجا لمسيرته الفنية، وأنا أعتبر هذا الدور الآن هدفي الأسمى. إن البراعة الفنية التي لمستها عن قرب ستكون بوصلتي، لكنني أطمح أيضا لأن أطور أسلوبي الخاص في أداء هذا الدور، ولذلك لا بد لي من اكتساب خبرة أوسع بكثير“.



في الصورة إلى اليسار، تاكانوسوكي في بهو المسرح الكبير، كما يظهر في الصورة على اليمين واقفا إلى جانب لوحة في الطابق الرابع تخلد إنجازات والده. (© ماتسودا تاداو)



يحلم تاكانوسوكي بيوم يقف فيه على خشبة كابوكيزا ليضاهي أداء والده الأسطوري في مسرحية كانجينتشو. (© ماتسودا تاداو)

طرق متعددة للاستمتاع بيوم في كابوكيزا

يشكل مسرح كابوكيزا في نسخته الخامسة الحالية، مركزا ثقافيا غنيا بالجاذبية، حتى لأولئك الذين لا يرتادون العروض المسرحية.

يقول تاكانوسوكي ”يتميز المسرح بسهولة الوصول إليه عبر مترو الأنفاق، وقد صُمم للاستخدام العام. حتى إن لم تكن تريد مشاهدة أحد العروض، يمكنك الاستمتاع بالتسوق في ساحة كوبيكيتشو، أو الاسترخاء في الحديقة على السطح، أو احتساء مشروب في المقهى“.

ترتبط ساحة كوبيكيتشو في الطابق السفلي الثاني مباشرة بمحطة هيغاشي غينزا على خط تويي أساكوسا وخط هيبيا على مترو أنفاق طوكيو. والساحة مزينة بفوانيس ورقية كبيرة وتعج بأجواء احتفالية تقليدية، كما تضم متاجر تبيع سلعا لها علاقة بالكابوكي وحلويات يابانية وأعمالا حرفية يدوية.



تتوفر وجبات خفيفة وهدايا تذكارية مستوحاة من مسرح الكابوكي بكثرة في السوق الواقعة تحت المسرح. (© ماتسودا تاداو)

يحظى معبد كابوكي إيناري الموجود بجوار المدخل الرئيسي بشعبية بين الزوار الأجانب، حيث تقام صلوات من أجل نجاح العروض وسلامة العاملين في المسرح. كما يوجد خلف المعبد مباشرة متجر كوبوكيتشو للهدايا، حيث يوصي تاكانوسوكي بمنتجين مفضلين لديه: حبوب الحلق ”تينتشا“ التي يشيع استخدامها بين المؤدين لتهدئة أصواتهم، وحلوى ”إكيجوتو“ من كيوتو، التي كانت المفضلة لدى والده الراحل.

ويقول ”من الصعب العثور على حبوب تينتشا في أماكن أخرى، لذلك حتى عندما أؤدي عروضا في مسارح أخرى، آتي إلى هنا لأشتريها. أما إكيجوتو فلا تُباع إلا خلال عروضي في كابوكيزا، لذا أتمنى من الزوار الذين يحضرون العرض أن يمروا على متجر الهدايا ويأخذوا بعضا منها أثناء وجودي على خشبة المسرح“.



معبد كابوكي إيناري في مبنى المسرح يُعد وجهة شهيرة لمحبي الكابوكي. (© ماتسودا تاداو)



في اليسار: لوازم قرطاسية تحمل صور تاكانوسوكي والمتوفرة في المتاجر. في اليمين: تاكانوسوكي مع حبوب ”تينتشا“ المفضلة لديه، بجوار عرض لحلوى إكيجوتو المتوفرة خلال أدائه المسرحي. (© ماتسودا تاداو)

يستطيع الزوار مشاهدة نماذج مصغرة للمباني السابقة لمسرح كابوكيزا، إلى جانب عروض تكرم ممثلين أسطوريين، وذلك في الممر الواقع في الطابق الرابع. ومن هناك، يمكنهم الصعود عبر درج غويمون إلى الحديقة اليابانية على السطح، والتي هي من أسرار غينزا المحفوظة بعناية. الدخول إلى هذا الركن الهادئ مجاني، ويزينه فانوس حجري من ممتلكات الكاتب المسرحي كاواتاكي موكوأمي، الذي عاش في أواخر عهد إيدو وبدايات عصر مييجي.

يقدم متجر الشاي جوغيتسودو –من تصميم المعماري كوما كينغو– شاي الماتشا وحلويات في مساحة عصرية تحيط بها ألواح من الخيزران وتطل على الحديقة. أما معرض كابوكيزا المجاور، فيوفر لمحة عن فن الكابوكي من خلال لوحات ملونة باللغتين اليابانية والإنجليزية، ما يجعله محطة مثالية للزوار الدوليين.



من أعلى إلى أسفل باتجاه عقارب الساعة: الحديقة على السطح، فانوس حجري نُقل من منزل موكوأمي، ونصب تذكاري حجري يخلد إنجازات شخصيات تاريخية أسهمت في بناء فن الكابوكي. (© Nippon.com)



معرض كابوكيزا (أعلى الصورة) يقع عند مدخل جوغيتسودو، حيث يظهر تاكانوسوكي إلى جانب ملصقات تروّج لعروض ”الكابوكي الجديد“، منها عرض عام 2023 (على اليسار) الذي شارك فيه، والمقتبس من لعبة الفيديو والأنيمي الشهيرة ”توكين رانبو“. (© ماتسودا تاداو)



يربط درج غويمون بين ممر الطابق الرابع والمساحة الواقعة على السطح. ومنه يمكن الاستمتاع بإطلالة رائعة على السقف القرميدي للمسرح، بما يبعث في الذاكرة مقولة ”يا له من مشهد رائع!“ من شخصية إيشيكاوا غويمون، اللص الشهير في عالم الكابوكي. (© Nippon.com)

حان وقت العرض



يتطلع تاكانوسوكي إلى تحقيق إنجازات جديدة على خشبات المسارح في أنحاء اليابان. (© ماتسودا تاداو)

ينتظر تاكانوسوكي موسم حافل هذا العام، حيث يشارك في عروض كابوكي مستوحاة من لعبة الفيديو والأنيمي الشهيرة ”توكين رانبو“ خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، ثم في عرض مقتبس من سلسلة المانغا والأنيمي ”لوبين الثالث“ في سبتمبر/أيلول. كما يستعد لتقديم عرضه السنوي ”شونوكاي“ للمرة العاشرة في أكتوبر/تشرين الأول، والذي يقام في قاعة أساكوسا العامة، ويؤدي خلاله مسرحيتين، إحداهما بمشاركة نجم الكابوكي ناكامورا كانكورو، في رقصة حيوية تحمل طابعا احتفاليا وتتميز بتبديل سريع للأزياء.

وحتى من ليست لديهم خلفية عن الكابوكي يمكنهم الاستمتاع بهذه العروض الخاصة. فعادة ما تمتد برامج كابوكيزا لأربع ساعات، وتُعرض يوميا بعد الظهر وفي وقت مبكر من المساء، لكن بإمكان الزوار الجدد حجز تذاكر لعرض واحد فقط، تتراوح أسعارها بين 1000 و2000 ين. هذه التذاكر متوفرة عبر الإنترنت بدءا من الظهر في اليوم السابق للعرض، كما يتوفر عدد محدود منها في شباك التذاكر في يوم العرض نفسه.

يعرب تاكانوسوكي عن أمله بأن يكتشف عدد أكبر من الناس مسرح كابوكيزا، وأن يدركوا أن الوصول لهذا الفن المسرحي العريق ذي التاريخ الممتد لأكثر من 400 عام، هو أسهل بكثير ما يظنه كثيرون.



شباك بيع التذاكر عند مدخل مسرح كابوكيزا. (© Nippon.com)



تاكانوسوكي واقف عند مدخل كابوكيزا، معبرا عن أمله في أن يدرج زوار طوكيو المسرح ضمن برامج رحلاتهم. (© ماتسودا تاداو)

مسرح كابوكيزا

العنوان: 15-12-4 غينزا، حي تشوؤ، طوكيو

الوصول: الدخول مباشرة من المخرج رقم 3 لمحطة هيغاشي غينزا (على خط هيبيا التابع لمترو أنفاق طوكيو، وخط تويي أساكوسا)، أو مشيا على الأقدام 5 دقائق من محطة غينزا على خطوط هيبيا ومارونوؤتشي وغينزا.

الدخول: مجاني إلى الحديقة على السطح ومعرض كابوكيزا (مع الإشارة إلى أن محتوى المعرض يتغير بشكل دوري).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بقلم إيتاكورا كيمي من Nippon.com. الترجمة من الإنجليزية. تصميم الأزياء والمكياج لناكامورا تاكانوسوكي من تنفيذ ياماغوتشي كوئيتشي من سلانغ. صورة العنوان: تاكانوسوكي يرحب بزوار كابوكيزا في غينزا، طوكيو. © ماتسودا تاداو)