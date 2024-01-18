منخفض جوي وأمطار كثيفة يضربان البلاد خلال أيام.. تحذير هام لهذه الفئات

القاهرة - سمر حسين - صحة

أيام من الطقس الدافئ تعيشها البلاد، وكأنها هدوء ما قبل العاصفة، إذ تستعد البلاد لانخفاض كبير في قيم درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، من شأنها التسبب في حالة من البرودة والصقيع.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد على موعد مع منخفض جوي يوم الاثنين، يحجب أشعة الشمس، ويتسبب في تكاثر السُحب، ما يؤدي لانخفاض درجات الحرارة لـ 6 درجات مئوية.

وأوضحت «غانم» إن المنخفض الجوي، مصحوب بسقوط أمطار كثيفة وكثيرة بعدة محافظات، وهو ما يلزم المواطنون بالتدابير الوقائية.

تحذير هام لبعض الفئات

وحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بعض الفئات من التغيرات الجوية، إذ تتسبب في الإصابة بالأمراض المعدية والتنفسية، وعلى رأسهم:

- الرُضع.

- الأطفال.

- أصحاب الأمراض المناعية.

- الحوامل.

- كبار السن.

تدابير وقائية خلال التغيرات الجوية

وقدم الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، لـ«هُن» تدابير وقائية خلال التغيرات الجوية، جاءت على النحو التالي:

- عدم خروج الفئات المعرضة للإصابة خلال التقلبات الجوية.

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

- ارتداء الكمامة الطبية.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتقوية المناعة.

- تناول السوائل الساخنة والمياه بوفرة.