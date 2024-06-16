5 عادات يومية خاطئة لشعرك يجب تجنبها.. تعرضك للصلع المبكر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر أحد أهم جوانب المظهر الشخصي والتعبير عن الذات، إلا أن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة في العناية به يمكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة، وحتى الصلع المبكر، لذا ففهم الممارسات الصحيحة للعناية بالشعر أمر بالغ الأهمية للحفاظ عليه بشكل صحي وقوي.

تسلط هذه السطور، الضوء على خمسة أخطاء خطيرة في العناية بالشعر يجب تجنبها إذا كنت ترغبين في منع تساقط الشعر والتأكد من بقاء خصلات شعرك كثيفة وحيوية، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

1. الإفراط في غسل شعرك

غسل شعرك بشكل متكرر يؤدي إلى تجريده من زيوته الطبيعية، مما يؤدي إلى الجفاف والتقصف، فالزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، والمعروفة بالزهم، ضرورية للحفاظ على شعر صحي، فهي توفر الرطوبة والتألق والحماية من الأضرار البيئية، ولكن عندما تغسلين شعرك كثيرًا، خاصة باستخدام الشامبو القاسي، فإنك تزيلين هذه الزيوت المفيدة، مما يترك شعرك جافًا وهشًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الشعر ويؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر.

اضبطي عدد مرات الغسيل:

اعتمادًا على نوع شعرك، عادة ما يكون غسل شعرك 2-3 مرات في الأسبوع كافيًا.

إذا كان شعرك دهنيًا، فقد تحتاجين إلى غسله بشكل متكرر، لكن حاولي استخدام شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات.

في الأيام التي لا تغسلين فيها شعرك، استخدمي الشامبو الجاف لامتصاص الزيت الزائد والحفاظ على مظهر شعرك منتعشًا، واستخدمي دائمًا البلسم بعد غسل الشعر بالشامبو لتجديد الرطوبة وحماية ساق الشعر.

2. استخدام الحرارة المفرطة

الإفراط في استخدام أدوات التصفيف بالحرارة مثل مجففات الشعر ومكواة تجعيد الشعر وأدوات فرد الشعر يمكن أن يؤدي إلى تلف شعرك بشدة.

يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن أدوات التصفيف الحرارية أن تضعف بنية البروتين في شعرك، مما يجعله أكثر عرضة للتقصف والأطراف المتقصفة، كما أن التعرض المستمر للحرارة قد يؤدي إلى جفاف الشعر، مما يفقده لمعانه ومرونته الطبيعية.

اعتمدي تسريحات الشعر الطبيعية أو استخدمي طرق تصفيف خالية من الحرارة، وضعي دائمًا رذاذًا أو مصلًا للحماية من الحرارة قبل استخدام أي أدوات تصفيف حرارية.

3. التمشيط غير الصحيح

يمكن أن يؤدي تنظيف شعرك بقوة شديدة أو استخدام نوع خاطئ من الفرشاة إلى تكسر الشعر وتساقطه.

التمشيط العنيف، خاصة عندما يكون شعرك مبللًا، يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا، فالشعر الرطب أكثر هشاشة وعرضة للتكسر، كما أن استخدام الفرشاة الخاطئة يمكن أن يؤدي إلى تشابك الشعر وسحبه، مما يضعف الشعر ويمكن أن يتسبب في تساقطه.

اختاري الفرشاة التي تناسب نوع شعرك، تعتبر الأمشاط واسعة الأسنان أو فرش فك التشابك رائعة للشعر المبلل، في حين أن الفرش ذات الشعيرات الخنزيرية مثالية لتوزيع الزيوت الطبيعية وتقليل التجعد في الشعر الجاف.

ابدأ دائمًا بالفرشاة من الأطراف ثم انتقل إلى الجذور، هذا يقلل من التوتر ويقلل من الكسر، وإذا أمكن، اتركي شعرك يجف في الهواء قبل تمشيطه، فإذا كنتِ بحاجة إلى فك تشابك الشعر المبلل، فافعلي ذلك بلطف باستخدام مشط واسع الأسنان.

4. إهمال صحة فروة الرأس

يمكن أن يؤدي تجاهل صحة فروة رأسك إلى مشاكل مختلفة، بما في ذلك القشرة والجفاف وتساقط الشعر، ففروة الرأس الصحية هي الأساس لشعر صحي، إذ يمكن لحالات مثل القشرة والصدفية والدهنية المفرطة أن تعطل دورة نمو الشعر وتساهم في تساقط الشعر.

من الضروري الحفاظ على بيئة فروة رأس نظيفة ومتوازنة لدعم صحة الشعر، لذا تأكد من أن فروة رأسك نظيفة عن طريق غسل شعرك بانتظام بشامبو لطيف يعالج مشاكل فروة الرأس الخاصة بك، حيث يعمل التدليك المنتظم لفروة الرأس على تحسين الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر الصحي.

استخدمي أطراف أصابعك لتدليك فروة رأسك بلطف بحركات دائرية لبضع دقائق يوميًا. ابتعدي عن منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية أو عطور ثقيلة، لأنها يمكن أن تهيج فروة الرأس.

5. النظام الغذائي السيئ

يمكن أن يكون لإهمال صحتك العامة وتغذيتك تأثير مباشر على صحة شعرك، يحتاج شعرك إلى العناصر الغذائية الأساسية لينمو ويظل قوياً.

النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن والبروتينات يمكن أن يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه، كما إن الإجهاد وقلة النوم والجفاف يمكن أن يؤثر أيضًا سلبًا على صحة الشعر.

تأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من البروتينات والفيتامينات (خاصة A وC وD وE) والمعادن مثل الحديد والزنك، والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك والمكسرات والبذور، مفيدة أيضًا لصحة الشعر.

اشربي الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة شعرك وفروة رأسك.

مارسي أنشطة تقليل التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على الصحة العامة.

النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة لمنح جسمك الراحة التي يحتاجها ليعمل على النحو الأمثل، بما في ذلك نمو الشعر.