مكياج برونزي من النجمات.. اختاريه بالدرجة المناسبة لإطلالة متوهّجة صيفاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 10:21 صباحاً - تتزامن بداية فصل الصيف، مع مواكبة أحدث الصيحات في عالم الجمال. ومَن منّا لا تعشق سحنتها البرونزية التي تزيّنها بأزياء مريحة مفعمة بالألوان وبمكياج لافت وجذّاب؟ إذا كنتِ من محبات المكياج البرونزي في فصل الصيف، يمكنكِ التألق ببشرة متوهجة جذابة على طريقة النجمات اللواتي ينتظرن الفصل الدافئ للتألق بصيحات مكياج برونزي يُبرز جمالهن وبشرتهن الجذابة.

وللمكياج البرونزي أساليب خاصة في تطبيقه لناحية ألوان ظلال العيون وكريم الأساس وأحمر الشفاه، اسعَي دائماً لاختيار كريم الأساس بلونه الغامق بدرجات منوّعة قد تكون مضيئة أو ناعمة؛ ففي فصل الصيف، يكون جسمكِ قد اكتسب سُمرة بينما وجهكِ أبيض، وذلك بفضل الواقي الشمسي الذي تطبّقينه. لذلك، اختاري اللون القريب من لون جسمكِ.

أمّا في ما يتعلّق بظلال العيون؛ فيمكنك اعتماد جميع درجات البرونزي من دون استثناء. قد تكون الظلال البرونزية - الذهبية أو البرونزية البرّاقة، ونسقيها مع ألوان الثياب التي تتناغم مع هذه التدرُّجات. كما يمكنكِ دائماً اختيار أحمر الشفاه من تدرُّجات الألوان التي تتراوح بين النيود وصولاً إلى الزهري.

إليكِ في التالي، مجموعة صيحات مكياج برونزي لإطلالة متوهجة في صيف 2025 على طريقة النجمات.

مكياج برونزي بارز على طريقة نور الغندور

إذا كنتِ من محبات المكياج البرونزي البارز في فصل الصيف، يمكنكِ اعتماد أسلوب النجمة نور الغندور صاحبة البشرة السمراء الجذابة، التي تألّقت في واحدة من أجمل إطلالاتها الجمالية بمكياج برونزي قوي، ارتكز على ظلال العيون البرونزية التي غمرت كامل جفن العين العلوي، مع خط الأيلاينر المسحوب إلى الخارج، وحددت رسمة العين بالكحل الأسود مع طبقات كثيفة من الماسكرا على الرموش. كما اختارت الفاونديشن البرونزي الداكن على بشرتها جنباً إلى جنب مع البلاش البرونزي اللامع على تفاحة الخدين، وانهت مكياجها بأحمر الشفاه البرونزي المحدد بالكونتور الكراميل.

مكياج برونزي زهري بلمسات برّاقة من وحي ياسمين صبري

وإذا كنت تُفضّلين الحصول على مكياج برونزي بلمسات برّاقة في فصل الصيف، ننصحك باختيار طريقة النجمة ياسمين صبري، التي طبّقت هذه الصيحة بأسلوب راقٍ وجذاب، من خلال الظلال البرونزية البرّاقة فوق جفن العين المتحرك، وأدمجتها مع الظلال الزهرية البارزة عند طرف الجفن الخارجي للعين وأسفله، مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش. واعتمدت مكياج البشرة البرونزي اللامع والبلاش الزهري البرونزي المشرق على تفاحة الخدين. وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البرونزي المحدد بالكونتور.

مكياج برونزي بنغمات حالمة على غرار إلهام علي

ولتكوني لافتة في إطلالتكِ خلال فصل الصيف، يمكنكِ تطبيق المكياج البرونزي بنغمات حالمة، على غرار النجمة إلهام علي، التي تألّقت بهذه الصيحة الجمالية من خلال الظلال البرونزية فوق جفن العين العلوي بأسلوب مسحوب إلى الخارج، مع الظلال باللون الكراميلي عند الطرف الداخلي للعين وطبقات الماسكرا على الرموش. واختارت الفاونديشن البرونزي الداكن على بشرتها جنباً إلى جنب مع البلاش المضيء للخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه النيود الغلوسي.

مكياج برونزي ترابي من دانييلا رحمة

View this post on Instagram A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)

وعلى طريقة النجمة دانييلا رحمة، احصلي على إطلالة متوهّجة في فصل الصيف، من خلال تطبيق المكياج البرونزي الترابي بلمسات براقة ناعمة. طبّقي ظلال العيون البرونزية البراقة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الناعمة، وضَعي الكحل الأبيض في قلب العين لزيادة حجمها، مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش. واختاري مكياج البشرة البرونزي مع البلاش المشرق على تفاحة الخدين. وأكملي جمال إطلالتك بأحمر الشفاه البرونزي اللامع.

مكياج برونزي ناعم بأسلوب نور علي

أما إذا كنت من مُحبات المكياج البرونزي الناعم في فصل الصيف، يمكنكِ الحصول على هذه الصيحة على طريقة النجمة نور علي، التي تألّقت في إحدى جلسات التصوير بمكياج برونزي ناعم، ارتكز على ظلال العيون البرونزية فوق جفن العين العلوي، مع طبقات ناعمة من الماسكرا على الرموش. واختارت كريم الأساس البرونزي الناعم مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين. وأنهت مكياجها بالغلوس الترابي الناعم على الشفاه.