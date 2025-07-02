هذا الشهر تحمل انطلاقة قوية وإمكانات للحصول على عروض جديدة

إليك توقعات برج القوس لشهر يوليو 2025 بشكل شامل :

لمحة عامة

يطل شهر يوليو بفرص متجددة للقوس، مع طاقة فلكية تدفعك نحو الاكتشاف، التواصل، والتجديد. ستشعر برغبة قوية في توسيع آفاقك، سواء بالسفر، التعليم أو الانطلاق في مشاريع جديدة

العمل والمال

مهنيًا: بداية الشهر تحمل انطلاقة قوية وإمكانات للحصول على عروض جديدة. الفترة الذهبية بين 6 و23 يوليو مناسبة لبدء مشاريع أو تحسين موقعك، لا سيما إذا كنت في مجالات التعليم أو القانون أو التصدير

.ماليًا: استقرار تدريجي في الدخل، مع احتمال الحصول على موارد إضافية من مشاريع جانبية أو تسويات مالية. نصائح مهمة: راقب ميزانيتك، تجنّب الإنفاق العشوائي، وادّخر بحكمة .

العاطفة والعائلة

للأعزب: تبدأ يوليو بطاقة عاطفية مرتفعة؛ الزهرة في بيت العلاقات يعزز خيارات حيوية وفرص لقاءات جديدة. كن مبادرًا ومتفتحاً

للمرتبطين: جو من التفاهم والترابط يسود، خاصة بالنصف الثاني من الشهر، مع احتمالية إعادة إشعال الود أو الذكريات الجميلة .

عائليًا: رغم الأجواء العامة الإيجابية، قد تبرز بعض التوترات. حاول إيجاد وقت للجلسات المشتركة وشارك من حولك طاقتك

الصحة والنفسي

نشاط بدني قوي: المريخ يمنحك طاقة كبيرة، وفترة منتصف الشهر ممتازة لممارسة الرياضة أو بدء برنامج صحي

.توازن ضروري: راقب استنزاف الطاقة، خصوصًا مع انشغالات العمل والرحلات. النوم المنتظم، اليوغا أو التأمل يسهم في تعزيز التوازن .

المواعيد الفلكية المهمة

5 يوليو: دخول الزهرة بيت العلاقات—انطلاقة قوية عاطفيًا

6–23 يوليو: فترة ذهبية للعمل والعلاقات وتوسيع الأفق

18 يوليو: عطارد يبدأ تراجعه—افضل تأجيل المشاريع الجديدة والأوراق الإدارية

أيام الحظ بحسب بعض المصادر: 3، 7، 17، 26، 31 يوليو

نصائح نابعة من الظواهر الفلكية

اغتنم فرص التواصل: كن جريئًا في التعبير عن أفكارك، ووسع شبكة علاقاتك.

خطّط ماليًا بدقة: لا تُبّذّر، وخصص جزءًا من دخلك للادخار أو الاستثمار الذكي.

راقب صحتك: التوازن بين النشاط والراحة ضروري.

ارتب أولوياتك: خاصة خلال عطارد الرجعي في نهاية الشهر—ركز على الاستمرارية بدل الانطلاق من جديد.