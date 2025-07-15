الامارات | هاتف ذكي جديد مقاوم للصدمات والماء.. بتوقيع شركة صينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة صينية هاتفاً ذكياً جديداً يتمتع بمقاومة الغبار والماء وفقاً لفئة الحماية IP64، وكذلك تحمل الصدمات.

وأعلنت شركة «فيفو» أن هاتفها الذكي Y19s GT 5G يأتي بشاشة بقياس 74ر6 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل، وبمعدل تحديث صورة يبلغ 90 هرتز، بينما تصل درجة السطوع إلى 570 قنديلة/متر2.

وينبض بداخل الهاتف الجديد المعالج ميديا تيك Dimensity 6300، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G-SoC مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 و8 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 و256 جيجابايت.

ويدعم الهاتف الذكي الجديد استعمال شريحتي اتصال مع إمكانية توسيع السعة التخزينية عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وتروج «فيفو» لهاتفها الذكي الجديد من خلال تجهيزه بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، كما أنه يشتمل على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها بقدرة 15 وات.