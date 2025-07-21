الامارات | بياتريس أوريا مونزون.. رحيل فنانة من الطراز الرفيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت مغنية الأوبرا الفرنسية - الإسبانية، بياتريس أوريا مونزون، أول من أمس، عن 61 عاماً، في مدينة أجان بجنوب غرب فرنسا، بعد صراع طويل مع المرض، وفقاً لما أعلنته مديرة أعمالها على «فيس بوك».

وقالت تيريز سيديل - التي تولت إدارة أعمال مونزون نحو 40 عاماً - لـ«وكالة فرانس برس»، إنها «كانت فنانة ضخمة، كانت ضخمة في دور كارمن»، واصفةً إياها بأنها مغنية «من الطراز الرفيع، وصريحة جداً، وصادقة، ومحبوبة».

وبرزت هذه الميتزو-سوبرانو عام 1993 بأدائها غير التقليدي لأوبرا «كارمن» لجورج بيزيه في أوبرا باريس، وأعادت تجسيد الدور مرات عدة في أهم المسارح العالمية، من نيويورك إلى موسكو.

وذكّرت مديرة أعمال مونزون بـ«المسيرة الفنية الدولية الكبيرة» لفنانة «بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وانتقلت بياتريس أوريا مونزون إلى فئة السوبرانو، ومن أبرز أعمالها فيها أوبرا «توسكا» وشخصية الليدي ماكبث، إضافة إلى أدوار عدة أخرى.

وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، روزلين باشلو، على «إنستغرام»: «كم هو محزن أن نفقد صديقة ومغنية رائعة».

أما التينور الإيطالي، روبرتو ألانيا، الذي شاركها في أوبرا «كارمن»، فكتب على «فيس بوك» «وداعاً يا بيا».