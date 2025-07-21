الامارات | أيادٍ تخفف الألم عن الحيوانات المريضة.. من القرود حتى الفيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في المستشفى البيطري الوحيد في تايلاند الذي تديره منظمة غير حكومية، يلجأ الفريق الطبي أحياناً إلى ارتجال الحلول لمعالجة الحيوانات المريضة التي تمتد من القرود إلى الفيلة.

وتشرح الطبيبة البيطرية، سيريبورن تيبول: «إذا لم نتمكن من العثور على المعدات المناسبة، نضطر إلى استخدام تلك المتوافرة لدينا أصلاً، أو تعديلها وفقاً للمواصفات اللازمة».

وتستشهد بمنظار حنجرة مصمم للقطط والكلاب، أضافت إليه مقبضاً أطول لكي يصبح ملائماً للنمور والدببة.

ويستقبل مركز الرعاية، الذي افتتحته مؤسسة أصدقاء الحياة البرية، في تايلاند (ويفت)، أخيراً، في مقاطعة فيتشابوري، جنوب غرب العاصمة بانكوك، عشرات الحيوانات كل شهر.

ولا يتعدى وزن بعض هذه الحيوانات 100 غرام، كسنجاب السكر (المعروف أيضاً بالسنجاب الطائر).

وينكبّ مقدمو الرعاية على اتباع جدول أعمالهم اليومي الذي يشمل تنظيف جرح في ذيل فيل، وفحص فيل آخر للكشف عن إعتام عدسة العين، وعلاج دب يعاني مشكلات جلدية.

ويرعى مركز «ويفت» أكثر من 900 حيوان، ونظراً إلى التدفق المنتظم للحالات الطارئة، برزت حاجة ماسة إلى موقع أكبر، وغرف عمليات أكثر، وغرفة علاج.