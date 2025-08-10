8 تسريحات شعر فير عصرية لإطلالة أنثوية متجددة تُواكب صيحات 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 أغسطس 2025 05:16 مساءً - مهما تنوعت واختلفت موديلات الشعر، تبقى تسريحات الشعر الفير من أكثر الصيحات التي تتجاوز حدود المواسم والاتجاهات، فهي مزيج مثالي بين العفوية والفخامة. سواء كنتِ تبحثين عن إطلالة يومية ناعمة، أو رسمية أنيقة، فإن التموجات الويفي تمنح شعرك حجماً، وحيوية، ولمعاناً يخطف الأنظار.

فيما يلي، جمعت لكِ "الخليج 365" 8 تسريحات شعر فير عصرية، تواكب صيحات 2025، من الأمواج الطبيعية الناعمة إلى التموجات العريضة الجريئة، مروراً بالموديلات الممزوجة مع الضفائر أو الأكسسوارات، ستلهمكِ لاعتماد أسلوب متجدد ومتألق، يعكس شخصيتكِ ويبرز ملامحكِ بأناقة.

تسريحة فير مع كعكة منخفضة وغرة جانبية مموجة

من عرض تمارا رالف Tamara Ralph- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لإطلالة راقية وفاخرة، اعتمدي تسريحة الشعر الفير مع الكعكة المنخفضة والغرة الجانبية المموجة، التي تجسد مزيجاً مثالياً بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية الفاخرة. تعتمد هذه التسريحة على تسريح الخصل الأمامية بتموجات ناعمة ومنسابة على الجانب؛ لتؤطّر الوجه بأسلوب أنثوي جذاب، بينما تجمع الكعكة المنخفضة في الخلف الشعر بإحكام يمنحه لمسة من الرقي والنعومة. هذه التسريحة تعد خياراً مثالياً للمناسبات الفاخرة، من حفلات الزفاف إلى السهرات الراقية؛ إذ تمنحك حضوراً راقياً يلفت الأنظار، خاصة عند تنسيقها مع مجوهرات لامعة ومكياج ناعم يبرز جمال ملامحك.

تسريحة فير هوليوودية

من عرض دوران لانتينك Duran Lantink- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تسريحة الشعر الفير بأسلوب هوليوودي، تجسّد الفخامة الكلاسيكية التي لا تبطل موضتها أبداً. وتعتمد على تموجات عريضة ومنسابة بإتقان، تبدأ من منتصف الشعر وصولاً إلى الأطراف، مع فرق وسطي يبرز توازن الوجه، ويمنحه مظهراً متناغماً. هذه التموجات الناعمة تعكس بريق السجادة الحمراء، وتمنحك حضوراً راقياً في أي مناسباتك، سواء كانت حفلة مسائية أو مناسبة رسمية.

تسريحة فير مبللة مع غرة جانبية مموجة

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تسريحة الشعر الفير المبللة مع الغرة الجانبية المموجة، تمنحك مظهراً جريئاً، يجمع بين الأناقة العصرية ولمسة الإطلالات الجمالية المستوحاة من عروض الأزياء العالمية. في هذه التسريحة، ينساب الشعر بشكل أملس ولامع على طول الخصل الخلفية، فيما تأتي الغرة الجانبية مموجة بأسلوب فير ناعم، يضيف بعداً جمالياً للوجه، ويبرز ملامحه بلمسة فنية متقنة. تعد هذه التسريحة خياراً مثالياً للسهرات والمناسبات الخاصة، خاصة عند تنسيقها مع مكياج مشرق أو لمسات برونزية دافئة، تمنحك إشراقة متكاملة.

تسريحة فير بتموجات رفيعة مع فرق وسطي للغرة الطويلة

من عرض فرانك سوربيه Franck Sorbier- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تسريحة الشعر الفير بتموجات رفيعة مع الفرق الوسطي للغرة الطويلة، تعكس أسلوباً عصرياً يجمع بين الحيوية والنعومة في آنٍ واحد؛ حيث تنسدل التموجات الصغيرة والمتقاربة بكثافة على طول الشعر؛ لتمنحه حجماً لافتاً ولمسة مفعمة بالحركة، فيما يضيف الفرق الوسطي توازناً مثالياً لإطار الوجه، ويبرز جمال الغرة الطويلة المموجة بأسلوب أنثوي جذاب. هذه التسريحة تعد خياراً مثالياً لإطلالاتك المسائية أو النهارية الأنيقة، خاصة عند تنسيقها مع أزياء مطبّعة أو لمسات مكياج ناعمة تترك المجال لتألق الشعر.

تسريحة بيتش فير مع فرق وسطي للغرة الطويلة

من عرض شانيل Chanel- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لإطلالة عصرية متحررة، تعكس روح الحرية والأنوثة في آنٍ واحد، اعتمدي تسريحة البيتش فير مع الفرق الوسطي للغرة الطويلة. في هذه التسريحة، تنسدل التموجات الهادئة والطبيعية على طول الشعر؛ لتمنحه حجماً وحركة خفيفة. أما الفرق الوسطي، فيضفي لمسة من التوازن والتماثل على ملامح الوجه، ويجعل الغرة الطويلة جزءاً من الإطار الناعم الذي يحدد جمالك. هذه التسريحة مثالية للإطلالات النهارية الكاجوال أو المناسبات البسيطة، كما يمكن تنسيقها مع مكياج ناعم ولون شفاه طبيعي لإطلالة متكاملة وساحرة.

تسريحة فير بتموجات عفوية مع فرق جانبي للغرة

من عرض أيليس Aelis- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لإطلالة عصرية تجمع بين النعومة والأناقة، يمكنكِ اعتماد تسريحة الشعر الفير بتموجات عفوية مع الفرق الجانبي للغرة. تعتمد هذه التسريحة على تموجات طبيعية غير متكلفة، تمنح الشعر حجماً وانسيابية تحاكي الجمال العفوي. أما الفرق الجانبي، فيضيف لمسة من التوازن والأنوثة، ويسلّط الضوء على ملامح الوجه بطريقة راقية. هذه التسريحة تناسب إطلالتكِ النهارية والمسائية؛ إذ تمنحكِ حضوراً آسراً من دون الحاجة إلى الكثير من الجهد، خاصة عند تنسيقها مع مكياج قوي مثل أحمر الشفاه الداكن.

تسريحة فير بتموجات رفيعة مع أكسسوار جانبي لافت

من عرض مارين سيري Marine Serre- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تسريحة الشعر الفير بتموجات رفيعة، تمنحكِ مظهراً أنثوياً جذاباً، خاصة عند تنسيقها مع أكسسوار جانبي لافت. تعتمد هذه التسريحة على تموجات صغيرة ومتقاربة تمنح الشعر كثافة لافتة وحركة طبيعية، مع إبراز الجانب المزدان بقطعة أكسسوار ذهبية أو مرصّعة تُضيف لمسة من التميز. هذه التسريحة تعد مثالية للمناسبات؛ حيث تمنحكِ مظهراً عصرياً متألقاً يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات الجمالية المعاصرة.

تسريحة فير مموج طبيعي

من عرض إيلي صعب Elie Saab- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا كنتِ تبحثين عن تسريحة شعر عملية، وشبابية، وسهلة التنفيذ، فتسريحة شعر ويفي بتموجات ناعمة وعشوائية هي خياركِ الأمثل. هذه التسريحة، لا تتطلب دقة مثالية، بل تعتمد على مظهر متحرر يمنحكِ لمسة عفوية وأنيقة في آنٍ واحدٍ، ما يجعلها مثالية للإطلالات النهارية الكاجوال بامتياز.