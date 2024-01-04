السعودية | “إحسان” تنظم ورشة عمل لابتكار خدمات وبرامج تطويرية للقطاع الخيري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، ورشة عمل أفكار تطويرية بعنوان “كيف نجعل إحسان أكثر إحساناً؟”، التي تهدف إلى بناء مقترحات وأفكار تطويرية تواصل من خلالها المنصة ابتكار خدمات وبرامج لخدمة القطاع الخيري وتعزيز شفافيته لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بكل يسر وأمان، وذلك بمقر المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في (سدايا) بالرياض.

وشارك في الورشة روّاد وخبراء القطاع الخيري؛ من ممثلي الجهات الحكومية، وعدد من ممثلي المؤسسات والجهات في القطاع غير الربحي.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني خلال الورشة نبذة عن المنصة وأبرز خدماتها، كذلك تضمنت عدة جلسات، من أبرزها جلسة لاستعراض تحديات القطاع من خلال تفعيل الابتكار المشترك، بالإضافة إلى أنشطة العصف الذهني بهدف ابتكار خدمات وبرامج نوعية تخدُم القطاع الخيري.

وتأتي الورشة في إطار جهود منصة إحسان في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تتمثّل في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، وتعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي عبر دعمه وتطوير أنظمته والإسهام في تمكينها لتحقيق أعلى مؤشرات التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة.