تراند اليوم : ‏شاهد: مواطن يحول مزرعته إلى قرية سياحية بطريقة مبتكرة في القصيم

صحيفة الخليج 365: عرض برنامج "صباح العربية"، تقريرا عن عائلة حولت مزرعتها إلى مقصد ريفي لزوار القصيم.

وقال صاحب المزرعة أبو عبدالله الطويرب في حديثه: "حياتنا أصبحت ريفية، حولنا مزرعتنا لمزار ريفي وبدأنا نستقبل الناس ونصنع لهم وجبة إفطار صباحي".

وأضاف: "أطفالي معي في المزرعة تعودوا على حياة الريف وصار بينهم وبين الحيوانات ألفة، اللي تحلب واللي تحصد، حياتنا كلها أصبحت ريفية بحتة".

وتابع: "اللي يزورونا في المزرعة يستمتعون ويقولون لنا رجعتونا لحياة الأولين"، مشيرا إلى أن المزرعة ليست مقتصرة على أهل القصيم وهي متاحة لجميع مناطق المملكة.

وأكمل: "الأطفال اللي يأتون عندنا رأوا بناتي يساعدون في المزرعة وأصبح لديهم الرغبة في أن يجربوا أيضا".