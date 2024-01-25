تراند اليوم : بالفيديو.. رجل الأعمال "بن سمار" يكشف تفاصيل لحظة عفو القريقري عن قاتل ابنه في ساحة القصاص: "قال هذا هو بين يدي واللهم إني سامحته"

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال مسعد بن سمار كواليس عفو "القريقري" عن قاتل ابنه في ساحة القصاص.

وقال بن سمار خلال لقائه في برنامج الراصد: القريقري سوى إنجاز غير طبيعي والرجال جاؤوه الناس من جميع القبائل وشيوخ القبائل والأمراء ورفض التنازل والوجاهة بأي شكل من الأشكال.

وتابع: وكذلك عُرض عليه مال لا حدود له وكل تمنى يفتح فمه بأي مبلغ ولكنه رفض وصد هذا الموضوع لا هو بالجاه ولا بالمال فكان هدفه عالي وسامي وهذا الرجل ندرة من الرجال.

وأضاف: في يوم القصاص دعوا القريقري فلما ساف الوضع والحالة كانت نيته بينه وبين رب العالمين يبغى الأجر وصرف النظر فقال الحمد لله الآن هذا تحت يدي واللهم أني سامحته.