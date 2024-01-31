توجيه نائب أمير مكة يُنهي معاناة مواطن مع المياه

تجاوبت شركة المياه الوطنية (القطاع الغربي) مع شكوى مواطن التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أثناء زيارته لمحافظة الليث الأحد الماضي ، والذي طالب بتوفير خدمة المياه لسكان قرية طفيل " شمال الليث " ، ليأتي الرد بعد 48 ساعة من اللقاء حيث أعلنت الشركة أنها ستقدم الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من خلال القنوات الرقمية.

وأثناء زيارة الأمير سعود بن مشعل لمحافظة الليث ولقائه الأهالي والاستماع لمطالبهم تقدّم مواطن بشكوى لسموه يتركز فحواها في عدم توفر المياه بقرية الطفيل (من أكبر قرى شمال المحافظة على حد وصف المواطن ) ، وعلى الفور أحال نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكوى المواطن بشكل مباشر إلى رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية الذي كان متواجداً في الجولة ضمن مسؤولي القطاعات الحكومية الذين يرافقون سموه في الجولة ، ووجه سموه في حينها بإيجاد حلول لإنهاء معاناة سكان القرية .

وفي تجاوب سريع أعلنت شركة المياه الوطنية أنها ستقدم الخدمة لسكان قرية طفيل ومدهم بالمياه المحلاة عبر محطة التعبئة (أشياب الشعيبة) ، والذين يمكنهم طلب صهاريج المياه وذلك باتباع خطوات ميسرة وبسيطة عبر قنوات الشركة الرقمية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة ساعة، كما أعلنت عن إمكانية حصول المستفيدين على الصهاريج أيضًا عند زيارتهم موقع المحطة (الأشياب).

وأكدت المياه الوطنية أنها تعمل على تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية وفق برامج وخطط استراتيجية بناءً على الأولويات المتبعة، داعية عملاءها الكرام في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار التواصل معها عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) .

يذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة يحرص خلال زياراته للمحافظات على أن يرافقه مسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة لتعزيز التواصل المباشر بين المسؤول سكان المحافظات بما يُسهم في تلبية احتياجاتهم والحل الفوري للتحديات التي تواجه سكان المحافظات