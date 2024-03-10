شكرا لقرائتكم خبر توفير 2000 موقف للحافلات والسيارات بمحطة كدانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتميز «محطة كدانة» بموقعها الاستراتيجي بالساحة الغربية لمنشآت الجمرات بمساحة إجمالية تقدر بـ 140 ألف م2، التي تعمل على تسهيل الوصول إلى المسجد الحرام من خلال حركة مركبات وحشود منتظمة، وتضم عددا من المرافق والخدمات لتحقيق الاحتياجات كافة.
بدءا من منطقة التنزيل والتحميل، مرورا بالمطاعم والكافيهات المتنوعة في المنطقة ومناطق الاستراحة والخدمات العامة وتوفير 2000 موقف للحافلات والسيارات.
وتم تخصيص مواقع لبيع تذاكر الحافلات، وساحات لمسار الحافلات، ومواقع السيارات روعي فيها المعايير التصميمية والهندسية الخاصة من حيث تطوير حارات مرورية في كامل المشروع تسهم في انسيابية وسهولة الدخول والخروج من المواقف، كما روعي في تخطيط موقع المحطة منع الاختناقات المرورية مع فصل حركة الدخول والخروج من خلال تطبيق المعايير والمواصفات، واختيار مواقع لبوابات للدخول والخروج بشكل يضمن جودة الخدمة بالمحطة، ويحد من ارتداد المركبات ويسهم في تلافي ملاحظات التشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر توفير 2000 موقف للحافلات والسيارات بمحطة كدانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.