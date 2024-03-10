شكرا لقرائتكم خبر توفير 2000 موقف للحافلات والسيارات بمحطة كدانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم توفير 2000 موقف للحافلات والسيارات، أنهت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيس للمشاعر المقدسة استعدادها لاستقبال المعتمرين والمصلين بمحطة كدانة لنقلهم بالحافلات الترددية بالتكامل مع الجهات المعنية من المسجد الحرام وإليه طوال شهر رمضان المبارك.

وتتميز «محطة كدانة» بموقعها الاستراتيجي بالساحة الغربية لمنشآت الجمرات بمساحة إجمالية تقدر بـ 140 ألف م2، التي تعمل على تسهيل الوصول إلى المسجد الحرام من خلال حركة مركبات وحشود منتظمة، وتضم عددا من المرافق والخدمات لتحقيق الاحتياجات كافة.

بدءا من منطقة التنزيل والتحميل، مرورا بالمطاعم والكافيهات المتنوعة في المنطقة ومناطق الاستراحة والخدمات العامة وتوفير 2000 موقف للحافلات والسيارات.

وتم تخصيص مواقع لبيع تذاكر الحافلات، وساحات لمسار الحافلات، ومواقع السيارات روعي فيها المعايير التصميمية والهندسية الخاصة من حيث تطوير حارات مرورية في كامل المشروع تسهم في انسيابية وسهولة الدخول والخروج من المواقف، كما روعي في تخطيط موقع المحطة منع الاختناقات المرورية مع فصل حركة الدخول والخروج من خلال تطبيق المعايير والمواصفات، واختيار مواقع لبوابات للدخول والخروج بشكل يضمن جودة الخدمة بالمحطة، ويحد من ارتداد المركبات ويسهم في تلافي ملاحظات التشغيل.