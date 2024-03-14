تراند اليوم : مرتضى منصور : جمال عبد الناصر مسؤول عن ضياع الضفة وغزة والجولان في حرب 67 وهو الوحيد الذي أهان قضاة مصر

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي والرئيس السابق لنادي الزمالك المصري مرتضى منصور، إن "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو المسؤول عن ضياع الضفة وغزة وهضبة الجولان المحتلة في حرب 67".

وأوضح منصور، خلال أحد البرامج، أن "النكسة الحقيقية تكمن في أن الأراضي التي كانت معنا أصبحت مع قوات الجيش الإسرائيلي، ومن بينها الضفة الغربية وغزة وهضبة الجولان".

وأضاف: "ممكن أفتح صدري في خناقة تخصني كمرتضى، لكن لا يمكن فتح صدري في أمر يخص الوطن".

عبدالناصر أهان القضاة

وقال مرتضى منصور إنه "لم يهن قضاة مصر إلا في عهد جمال عبد الناصر، هو عمل بيان في مارس سماه بيان مارس القضاة اعترضوا عليه".