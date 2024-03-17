خطة لإزالة المخلفات الصلبة وكنس الشوارع الرئيسية بالطائف

الدمام - شريف احمد - كثفت فرق وآليات النظافة جهودها في تعزيز أعمال النظافة والحفاظ على بيئة صحية وجمالية في المدينة، وذلك من خلال تنفيذ حملات ميدانية لرفع المخلفات الصلبة ومخلفات البناء، وبرامج مكثفة للكنس الآلي لإزالة الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية.وأوضحت أمانة الطائف أن هذه الجهود تهدف الى تعزيز برامج تحسين المشهد الحضري والحفاظ على المظهر العام للمدينة، وتشمل هذه الجهود تنفيذ حملات ميدانية لرفع المخلفات الصلبة ومخلفات البناء من الأراضي الفضاء والساحات والمناطق المفتوحة، بهدف إزالة التلوث وتحسين البيئة.وبينت الأمانة أن آليات الكنس تنفذ برامج مكثفة للكنس الآلي، وذلك لإزالة الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتعمل هذه البرامج على الحفاظ على مظهر جمالي للشوارع والطرقات، وتخلق بيئة نظيفة وخالية من الأتربة والمشوهات البصرية.أكدت الأمانة أن هذه البرامج المكثفة للنظافة تأتي في إطار دعم برامج تحسين المشهد الحضري وتعزيز الجمالية في المدينة.وتهيب الأمانة بملاك المباني قيد الانشاء بالتعامل الصحيح مع المخلفات الصلبة وتوفير حاويات مخصصة لها تجنباً لتطبيق لائحة الجزاءات بحقهم والتقيد بقواعد التخلص الصحيح للنفايات وعدم رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك للحفاظ على نظافة المدينة والمحافظة على جماليتها.