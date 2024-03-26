تراند اليوم : كان هو الفائز إلى آخر نصف ساعة .. بالفيديو: نشوى الرويني تخرج عن صمتها وتكشف سر فوز الشاعر التميمي على الفراعنة في شاعر المليون

صحيفة الخليج 365: قالت الإعلامية نشوى الرويني، أن الشاعر ناصر الفراعنة أحدث انقلاباً في عالم الشعر، وقلب الناس على برنامج شاعر المليون.

وأضافت الإعلامية المصرية الحاصة على الجنسية الإماراتية، خلال برنامج دواير مع محمد الرحبي: " القليل من يعلم إن الفراعنة كان هو الفائز حتى آخر نصف ساعة من البرنامج، وفي آخر نصف ساعة وصل 7 مليون صوت لصالح الشاعر خليل الشبرمي التميمي".

وتابعت نشوى:" لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كانت شركة اتصالات هي من أرسلت الرسائل".

وأوضحت نشوى:" الناس المسؤولين عن المحاسبة في هيئة أبو ظبي للثاقفة والتراث، هم أنفسهم المسؤولين عن إخراج النتيجة، ولا يمكن أن يكون حدث تلاعب في النتيجة، ولكن هناك شركة اتصالات كبيرة هي من أرسلت الرسائل، وليس أشخاص".

وأضافت:" عندما لم يفز ناصر بكيت في الكواليس، لأنه يستحق الفوز، فأنا أعرف الأخ ناصر جيداً وعلاقتي بيه لا تشوبها شائبة، وهو كان حالة من البهجة وجعل الأطفال الصغار يحبون الشعر".

وتابعت:" عرضت الفكرة على قناة إم بي سي، قبل أن يعرض برنامج شاعر المليون على قناة أبو ظبي، ولكن المسؤولين في إم بي سي لم يقتنعوا بدعم هذه الفكرة".