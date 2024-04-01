شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تقيم مأدبة إفطار للصائمين بالجامعة الإسلامية في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

تضامن وأخوة



أخبار متعلقة ”ذوقيات المساجد“.. تعزيز السلوكيات الحسنة في 100 مسجد ومصلى بالشرقيةوأوضح الملحق الثقافي بسفارة المملكة الدكتور فهد الشمري، أن تنظيم هذه المائدة يعد تجسيداً حيّاً لقيم التضامن والأخوة التي يجسدها شهر رمضان الكريم، وتأكيداً على أن مثل هذه التجمعات تعزز من أواصر الصلة بين الشعوب وتفتح قنوات الحوار والتفاهم، وتوطيد العلاقات لنشر السلام والمحبة في العالم بأسره.

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الليلة الماضية، مأدبة إفطار للصائمين في الجامعة الإسلامية العالمية بالعاصمة الماليزية كولالمبور، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك الذي تنفذه في مملكة ماليزيا.وحضر المأدبة الملحق الثقافي بسفارة المملكة في ماليزيا الدكتور فهد بن محمد الشمري، ونائب مدير الجامعة الدكتور أكمل خزيري، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الإسلامية وطلاب وطالبات الجامعة.يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية وزّعت ثمانية أطنان من التمور، ومستمرة في إقامة موائد الإفطار على مدار شهر رمضان في عدة مناطق في ماليزيا يستفيد منها آلاف المسلمين.