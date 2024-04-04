تراند اليوم : 20 قتيلاً بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرق إيران.. والكشف عن الجهة التي تبنت العملية

صحيفة الخليج 365: أفادت وكالة "إرنا" للأنباء بمقتل 5 من عناصر الأمن في الهجمات على نقطتين أمنيتين في جنوب شرق إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، عن الداخلية الإيرانية إعلانها مقتل 15 مسلحا في هجمات على مقرات للحرس الثوري جنوب شرق البلاد.

وفي وقت سابق، قالت الداخلية الإيرانية إن المسلحين احتجزوا رهينة داخل أحد المقرات الأمنية التي هاجموها، مساء الأربعاء، وأنها تتعامل بحذر شديد لإنقاذ حياة الرهينة التي لم يتبين أي تفاصيل عنها.

وأشارت الداخلية أن الهجوم، تبنته جماعة "جيش العدل" المعارضة، والذي استهدف مقرات لحرس الثورة والبحرية في إقليم سيستان وبلوشستان بهدف أسر أو قتل أفرادها ".