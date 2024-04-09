تراند اليوم : بالفيديو.. "الهذلول" يروي قصة العائلة الأمريكية التي غيرت المفاهيم الاجتماعية لديه.. وحكاية فستان امرأة وضعه في موقف محرج

صحيفة الخليج 365: روى أستاذ العمارة الدكتور صالح الهذلول، قصة العائلة الأمريكية التي غيرت المفاهيم الاجتماعية لديه وحكاية فستان "كارول" الذي وضعه في موقف محرج.

عائلة بديلة

وقال خلال لقاء مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية: " كانت جامعة هافارد لديها برنامج العائلة البديلة، وكنت في ضيافة إحدى العائلات الأمريكية التي غيرت بعض المفاهيم الاجتماعية لدى".

وأشار إلى أن العائلة البديلة كانت تستقبل الطلاب الأجانب أول 4 أو 5 أيام بعد قدومهم إلى أمريكا لمساعدتهم على معرفة المكان والتكيف معه.

الشوك والسكاكين

وتابع:" جاء لي خطاب من رجل أمريكي وزوجته، أوضحا أنهما العائلة الأمريكية البديلة المستضيفة لي، وكان لدي غرفة مجهزة داخل منزلهما". وأردف:" في أحد الأيام أعدت السيدة الأمريكية طعام الغداء وعلمتني كيفية استخدام الشوك والسكاكين".

موقف محرج

وأكمل :" وفي أحد الأيام ذهب الرجل وزوجته إلى حفلة، وأخبرني الرجل أنه تحدث مع جاره لأجلس معه ومع أسرته وأتناول طعام العشاء معهم، وكانت السيدة كارول ارتدت فستان جديد وجاءت لتأخذ رأينا فيه".

فستان قصير

وأضاف:" الفستان كان قصير وعندما لفت مرتين ارتفع الفستان أكثر، والوضع بالنسبة لي كان غريب ويختلف عن العادات والتقاليد التي تربيت عليها في الرياض ونجد، وعندما طلبت رأيي صدتها". لافتا إلى أن المجاملة أحد العادات الاجتماعية لدى الأمريكان ولكن لم يكن يدرك ذلك.

مساعدة

وأشار إلى أن السيدة الأمريكية واصلت مساعدته في التسجيل في البرنامج الإنجليزي وانتقاله للسكن مع طلاب آخرين، وكانت تتصل به للاطمئنان عليه.

دعوة

وأضاف :" بعد فترة وجه الرجل الأمريكي وزوجته دعوة لي وبعض زملائي لقضاء وقت معهما في عطلة نهاية الأسبوع، وعندما قلت للسيدة الأمريكية أن الملابس التي ترتديها جميلة قالت لي أنت تكذب، مشيرة إلى أنها عندما كانت ترتدي فستان صدتها".