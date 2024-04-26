الارشيف / اخبار السعوديه

تراند اليوم : "يسبب شلل وعدم القدرة على النطق".. "النمر" يكشف أعراض التسمم الوشيقي بعد إصابة 15 شخصاً من مطعم بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

تراند اليوم : "يسبب شلل وعدم القدرة على النطق".. "النمر" يكشف أعراض التسمم الوشيقي بعد إصابة 15 شخصاً من مطعم بالرياض

صحيفة الخليج 365: علق استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على تسمم 15 شخصاً بعد تناول وجبة من مطعم في الرياض.

وقال النمر عبر حسابه على منصة X: "هناك نوع من التسمم يسمى الوشيقي botulism، ويحدث عادةً من تناول سموم بكتريا معينة تتواجد في الأطعمة الملوثة".

وتابع: "يأتي المريض بأعراض شلل في أعصاب الدماغ مع عدم القدرة على النطق والبلع، وقد تسبب شلل في عضلات التنفس فيحتاج المريض إلى تنفس صناعي، وله علاج بمضادات السموم".

واختتم النمر تصريحاته: "لا تأكلوا في مطاعم غير نظيفة، ويظل أكل المنزل له الأولوية".

الجدير بالذكر أنه تم رصد 15 حالة تسمم غذائي بمدينة الرياض، وتم إغلاق المحل واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا