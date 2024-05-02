تراند اليوم : شاهد.. حريق هائل يلتهم حفل زفاف في فندق شهير بالهند.. والخسائر بملايين الدورلات

صحيفة الخليج 365: تعرض حفل زفاف، في فندق فيجان المشهور في مدينة جابالبور وسط الهند إلى حادث مروع، حيث اندلع حريق هائل نتيجة لحدوث ماس كهربائي.

وأظهر الفيديو المتداول عبر منصة " أكس"، حالة الذعر والفوضى التي سببها الحريق بين الحضور والعاملين في الفندق.

وأفاد شهود عيان، أن الحريق اندلع في قاعة الاحتفالات المخصصة للحفلات الكبرى في الفندق، حيث كان يجتمع العديد من الضيوف للاحتفال بالزفاف، واشتعلت النيران بسرعة، ما تسبب في انتشار الدخان الكثيف واللهب في جميع أنحاء القاعة، مشيرين إلي الخسائر الناتجة عن الحريق تصل لملايين الدولارات.

وانتقل رجال الإطفاء إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه، وتم نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج اللازم.