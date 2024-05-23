شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من جامعة الإمام محمد بن سعود لجميع الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، قراراً إلزامياً لجميع الطلاب بضرورة ارتداء الزي الوطني ؛ وذلك التزاماً بالتوجيهات الرسمية ، وتأكيداً على المحافظة على الهوية الوطنية .

وأشارت الجامعة في قراراها الإلزامي إلي أن الالتزام بالزي الرسمي (الثوب والشماغ أو الغترة) ، يكون طيلة تواجد الطالب داخل الجامعة وخلال مراجعة جهاتها .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وافق على إلزام الجهات الحكومية ومنسوبيها بارتداء الزي الوطني ، منذ دخولهم لمقرات عملهم وحتى خروجهم .

كما استثنى القرار من تقتضي طبيعة عملهم زياً مهنياً معيناً كالأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين ونحوهم ، على أن يتم ذلك من خلال الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك .