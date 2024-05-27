استدعاء قائد مركبة في مكة بسبب ما فعله مع 4 مراهقين

قررت إدارة مرور العاصمة المقدّسة، استدعاء قائد مركبة بعد تعريضه حياة عددٍ من المراهقين للخطر.

وفي التفاصيل، قاد حدث مركبة من نوع بيك أب غمارة واحدة، وأركب معه في صندوق المركبة 4 مراهقين، حيث أن القيادة كانت بتهورٍ والانحراف والتمايل خلال السير معرّضاً حياة مَن معه لخطر السقوط، وفق “سبق”.

واتخذت إدارة مرور العاصمة المقدّسة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

