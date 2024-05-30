شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: لا رجعة عن حل الدولتين بما يضمن حصول الفلسطينين على حقهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة الوقف الفوري والسريع لإطلاق النار على قطاع غزة وذلك في كلمة ألقاها في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وذلك في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين.

وتابع بن فرحان أنه لا رجعة فيه لحل الدولتين، بما يكفلُ حصول الشعب الفلسطيني على حقِهِ الأصيل في تقريرِ المصير وإقامةِ دولته المُستقلة على حدودِ 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرةِ السلام العربية وقراراتِ الشرعيةِ الدولية ذات الصلة.