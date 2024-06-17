بينها دولتان عربيتان.. 9 دول تحتفل اليوم بأول أيام عيد الأضحى

صحيفة الخليج 365: تحتفل 9 دول عربية وإسلامية اليوم الاثنين، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تعذر تحري شهر ذي الحجة المبارك يوم الخميس 6 يونيو.

وبحسب الجهات الدينية المختصة في دولتي عمان والمغرب، فأن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك هو اليوم الاثنين.

وهناك 7 دول إسلامية تتفق أن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو اليوم الاثنين 17 يونيو الحارى، وهي: إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا.

ويرجع اختلاف موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية، نتيجة استطلاع هلال الشهر الهجري في يوم الـ29 من كل شهر، وفي بعض الأماكن قد يتعذر على المسلمين رؤيتها، فيصبح الشهر الهجري 30 يومًا