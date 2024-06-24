الارشيف / اخبار السعوديه

بمنتصف الحر الشديد.. شاب يلبس الفروة بسبب البرد في مرتفعات عسير .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - على الرغم مو ارتفاع درجات الحرارة، ظهر شاب في مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس شتوية ثقيلة بسبب البرد في مرتفعات عسير .

وجاء الشاب في مقطع فيديو وهو يلتف قي الملابس الثقيلة خشية البرد وهو يقول :” الله يعيننا على ذا البرد .”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” ليش عسير ماتصير مكان الشركات والعمل، يعني ننقل لها كل اللي بالرياض، ومنها تخف زحمة الرياض ومنها نداوم يومياً بالجو الحلو.”

