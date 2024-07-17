إطلاق وثيقة القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل السعودية

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وثيقة القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة، وذلك في إطار جهودها نحو بناء سـجل وطني لجهات التحكم العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، التي تعمل على معالجة البيانات الشـخصـية داخل المملكة.

وتهدف هذه القواعد إلى تحديد ومعرفة مدى إلزامية جهات التحكم بالتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية، لغرض بناء سجل وطني موحد لجهات التحكم لمساعدتها على رفع مستوى الالتزام بتطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية. ودعت "سدايا" في بيان لها اليوم عموم جهات التحكم التي تعمل على معالجة البيانات الشخصية إلى المبادرة والتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية من خلال الرابط التالي ( اضغط الرابط هنا ) حيث يتم تسجيل جهات التحكم في أي من الأحوال الآتية :

- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة.

- إذا كان النشاط الرئيسي لجهة التحكم قائماً على معالجة البيانات الشخصية.

- إذا كانت جهة التحكم تعالج بيانات حساسة.

- إذا كان الفرد يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض تتجاوز الاستخدام الشخصي والعائلي.

وشملت وثيقة القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة على 14 مادة تحدد إجراءات التسجيل، كما تتيح منصة حوكمة البيانات الوطنية العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف حماية البيانات كأصول وطنية وحماية حقوق الأفراد من التجاوزات والانتهاكات غير النظامية، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة؛ خدمة إشعار عن حادثة تسرب البيانات، وخدمة تقييم الأثر على الخصوصية، وخدمة الدعم القانوني، وخدمة تقييم الالتزام. وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وتعمل على رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في هذا الشأن.