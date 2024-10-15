329 شبهة تستر تجاري مضبوطة في 3 أشهر

استنفرت وزارة التجارة جهودها في مكافحة التستر التجاري، حيث نفذت 10 آلاف جولة رقابية خلال الربع الثالث، نتج عنها ضبط 329 شبهة تستر، و94 مخالفة لقواعد السوق، في وقت استقبلت الوزارة 159 ألف بلاغ، وأصدرت غرامات مالية عن لجنة مخالفات التستر بـ 8 ملايين.

4 مخالفات

كشف تقرير وزارة التجارة للربع الثالث من العام الحالي 4 مخالفات ممثلة في: عدم وجود تراخيص تشغيلية نشطة، وعدم وجود وسائل دفع إلكتروني، ومخالفات أنظمة العمل والإقامة، والإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية، واستهداف الجولات الرقابية 9548 مؤسسة، و1285 شركة، وإحالة 287 مخالفة إلى لجنة النظر، وبلغ إجمالي البلاغات عن حالات اشتباه تستر 979 بلاغا، وتنفيذ 341.611 زيارة لمكافحة الغش التجاري، وبلغ إجمالي المضبوطات 9.9 ملايين من مضبوطات الغش التجاري.

الأكثر بلاغات

تصدرت المتاجر الإلكترونية الأكثر بلاغات في التستر والغش التجاري، حيث بلغ إجمالي البلاغات 51.987 ألف بلاغ، وحلت خلافات تعاقدية مرتبطة بأنظمة حماية المستهلك ثانيا بـ16.857 بلاغا، وبلاغات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع ثالثا بـ9119 بلاغا، والغش التجاري رابعا بـ8960 بلاغا، وعدم استقبال السلعة أو توفير الصيانة خامسا بـ6446 بلاغا، وعدم قبول السلعة في الضمان سادسا بـ6225 بلاغا، ووسائل الدفع الإلكترونية سابعا بـ6215 بلاغا، وعيوب التصنيع ثامنا بـ4917 بلاغا.

9 ضبطيات

تمثلت أبرز الضبطيات الميدانية لمكافحة التستر والغش التجاري في: ضبطية لمعمل غير مرخص بحائل لمنتجات فاسدة، وضبطية لمستودع غير مرخص بالشرقية لإطارات منتهية الصلاحية، وجولة رقابية لأسواق الذهب والمجوهرات بمختلف مناطق المملكة، وجولة رقابية على عروض المستلزمات الدراسية، وضبطية لمستودع غير مرخص بالرياض لتخزين مواد عطارة وأعشاب مجهولة المصدر، وضبطية لمعمل غير مرخص بتبوك لتصنيع مواد بلاستيك، وضبطية لمستودع بالرياض للغش في منتجات الإنارة، وجولة رقابية على التخفيضات والمسابقات التجارية، وحملة رقابية لمكافحة التستر أطاحت بمخالفين عدة.

329 شبهة تستر في 90 يوما

10 آلاف جولة رقابية لمكافحة التستر

159 ألفا البلاغات المستقبلة

8 ملايين الغرامات الصادرة

979 بلاغا في حالات اشتباه تستر

447 قضية غش تجاري أحيلت للنيابة

9 ضبطيات ميدانية لمكافحة التستر والغش التجاري

أكثر الأنشطة بلاغات:

المتاجر الإلكترونية: 51.9 ألف بلاغ

خلافات تعاقدية: 16.8 ألف بلاغ

عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع: 9119 بلاغا

الغش التجاري: 8969 بلاغا

عدم استقبال السلعة أو توفير الصيانة: 6446 بلاغا

عدم قبول السلعة في الضمان: 6225 بلاغا

وسائل الدفع الإلكترونية: 6215 بلاغا

عيوب تصنيع: 4917 بلاغا