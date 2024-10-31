شكرا لقرائتكم خبر ضمن تقويم "شتاء السعودية 2024": الرياض تحتضن "كراون جول WWE".. إليك موعد النزالات وأهم المعلومات عن المواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - "التاريخ يُكتب من جديد" جملة تلخِّص نزال (كراون جول WWE)؛ الذي تحتضنه العاصمة الرياض، إحدى أبرز الوجهات السياحية ضمن تقويم (شتاء السعودية 2024)، حيث يتواجه فيه الأبطال بمواجهة حاسمة لإثبات من هو الأفضل على الإطلاق.

ويشهد النزال الذي يقام يوم السبت 2 نوفمبر 2024، لأول مرة في تاريخ (كراون جول)، مواجهة نارية بين كودي رودز، بطل WWE الملقب بـ(الكابوس الأمريكي)، ومنافسه بطل العالم للوزن الثقيل غونثر، المعروف بلقب (جنرال الحلبة)، أما في فئة النساء فسيكون التحدي بين نيا جاكس، بطلة WWE للسيدات، مع ليف مورغان، بطلة العالم للسيدات.

وتعتبر بطولة (كراون جول) نقطة مهمة في مسيرة العديد من المصارعين يتيحها موسم الرياض لهم، حيث يسعى الجميع من خلالها إلى تحقيق انتصارات جديدة وتعزيز مسيرتهم الاحترافية في العاصمة الرياض، فيما تحظى البطولة بتغطية إعلامية واسعة تتيح لمحبي WWE من جميع أنحاء العالم متابعة النزالات مباشرة.

يذكر أن تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الجاري ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم سبع وجهات سياحية مميزة تضم (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.

####