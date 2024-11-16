وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة

- 1/2
الدمام - شريف احمد - وصلت أمس الأول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة، محملةً بالمواد الإيوائية لدعم الأسر الفلسطينية النازحة في شمال القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وسيبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة بتوزيع هذه المساعدات على الأسر المحتاجة هناك.
وتحتوي الحقائب الإيوائية على المواد الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر النازحة، بما في ذلك الأغطية، والفُرُش، ومستلزمات الطبخ.
وتأتي هذه القوافل في إطار التزام المملكة العربية السعودية المستمر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، خصوصًا في ظل استمرار الحصار المفروض على شمال القطاع وإغلاق المعابر.
