اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال ”Latino Night“ اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية