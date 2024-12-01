جامعة الأميرة نورة تُنظِّم معرض "مستشارك في دارك"

يُنظِّم معهد التنمية والخدمات الاستشارية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يوم الأربعاء المقبل معرض "مستشارك في دارك"، بمركز المؤتمرات والندوات في الجامعة.

ويهدف المعرض إلى استعراض مستقبل قطاع الاستشارات، ودعم الاستشارات المتخصصة في القطاعات الحيوية في المملكة، إضافة إلى إتاحة منصة تفاعلية لتقديم الخدمات الاستشارية، حول أحدث الاتجاهات في مجال الاستشارات، بما يشمل دعم الابتكار، وترسيخ التواصل المهني، وتبادل المعرفة، إلى جانب تطوير قدرات قطاع الاستشارات المحلية.

ويتضمَّن المعرض الذي يستمر لمدة يومين، أركانًا مصاحبة تصل إلى 39 ركنًا، في مجالات استشارية متنوعة منها: ركن معهد التنمية والخدمات الاستشارية، وركن مستشارك في التربية والفنون والاتصال، وركن مستشارك في اللُّغات والترجمة والدبلومات الأكاديمية، إضافة إلى ركن مستشارك في القطاع الصحي، وركن مستشارك في أبحاث ودراسات المرأة.

ويشارك في المعرض نخبة من المستشارين، والخبراء المحليين، والدوليين، وعدة جهات من وكالات، وعمادات، وإدارات، ومراكز الجامعة، بالإضافة إلى شركات استشارية؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مما يُسهم في دعم الاستشارات المتخصصة، والتجارب المتميزة، وصولًا إلى بناء شراكات مميزة تدعم التنمية الوطنية.

ويأتي معرض "مستشارك في دارك" ضمن جهود معهد التنمية والخدمات الاستشارية للإسهام في تحقيق الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن2025؛ التي تهدف إلى تعزيز جسور التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي، وتحقيق التأثير المعرفي، من خلال تقديم خدمات استشارية، وأكاديمية عالية المستوى لكافة القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة.