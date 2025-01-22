السعودية | مساعد وزير الإعلام يرأس الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رأس معالي مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أمس الاجتماع الافتراضي الدوري الرابع لمجلس إدارة الأكاديمية، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس خالد بن عابدين زين العابدين, جدول أعمال الاجتماع، الذي شمل مناقشة مُجمل التوصيات، والقرارات للمجلس، وما تم اتخاذه حيالها خلال العام 2024م.

كما قُدِّم عرض تفصيلي حول نموذج الاستدامة المالية للأكاديمية، الذي يسعى إلى تعزيز الإيرادات الذاتية وضمان الاستمرارية المالية بما يدعم تحقيق أهداف الأكاديمية الإستراتيجية.

وتناول الاجتماع أيضًا التوجهات والأولويات الإستراتيجية للعام الجاري 2025م، حيث ركزت النقاشات على تطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية، وزيادة تفعيل البرامج التدريبية المتقدمة، وتوسيع نطاق الشراكات المحلية والدولية لدعم قطاع الإعلام والاتصال.

مما يُذكر أن أكاديمية الإعلام السعودية تعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية وتقديم برامج تدريبية مبتكرة، للإسهام في تحقيق مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 ودعم تطور القطاع الإعلامي في المملكة.

