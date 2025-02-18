الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي في مراكش رئيس الحكومة المغربية ويستعرضان مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي في مراكش رئيس الحكومة المغربية ويستعرضان مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي في مراكش رئيس الحكومة المغربية ويستعرضان مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مراكش، اليوم، معالي رئيس الحكومة بالمملكة المغربية عزيز أخنوش.

وجرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع لسلامة الطرق، استعراض مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، فيما حضره من الجانب المغربي معالي وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت وعدد من كبار المسؤولين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا