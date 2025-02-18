السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي في مراكش رئيس الحكومة المغربية ويستعرضان مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مراكش، اليوم، معالي رئيس الحكومة بالمملكة المغربية عزيز أخنوش.

وجرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع لسلامة الطرق، استعراض مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، فيما حضره من الجانب المغربي معالي وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت وعدد من كبار المسؤولين.

