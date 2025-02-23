شكرا لمتابعة خبر عن الشريف يدشن فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس بمحافظة العرضيات.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏دشن محافظ محافظة ⁧‫العرضيات الاستاذ‬⁩ علي بن يوسف الشريف فعاليات ⁧‫احتفال اهالي محافظة العرضيات بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية والذي أقامته بلدية العرضية الجنوبية وبمشاركة من التعليم ، وبحضور عدد من المسؤولين وشيوخ واعيان واهالي المحافظة .

حيث بدء الإحتفال عصراً وكان من ابرز فعالياته التحليق بالطيران الشراعي والمرسم الحر للأطفال وعروض فنية والتصوير الاحترافي ثلاثي الأبعاد ، و رافقها بعض المناشط الفنية والموسيقية .

وقد بدء الحفل الخطابي بأيات من القران الكريم رتلها الطالب عبدالآله بلال القرني.

تلاها كلمة رئيس بلدية العرضية الجنوبية المهندس محمد المعشي الذي تحدث فيها عن اهمية هذا اليوم لنا كسعوديين وما يجسده من معاني الفخر والاعتزاز بوطننا وقاداته .

تلى ذلك عرض تقديمي بعنوان “نافذة عن يوم التأسيس” قدمه الدكتور موسى القرني والذي وضح فيه دور القادة في تأسيس البلاد وما وصلت له المملكة من مكانة عظيمة ومن تقدم كبير وإرتقاء في جميع المجالات بسبب الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية والتي اطلقها ولي العهد الامير محمد بن سلمان -حفظه الله- مما جعل وطننا يحلق عالياً ويصبح من اقوى الدول عالمياً .

بعدها القى الشاعر علي بن عبدالله غرم القرني قصيدة نبطية تغنى فيها بالوطن وبأمجاده وعن عزم وإرادة قاداته في لم شمله وتعزيز مكانته .

كذلك شارك الشاعر عقيلان القرني بقصيدة تتحدث عن الماضي والحاضر ، شاركه في الاداء المنشد علي بن خلف القرني.

وفي نهاية الحفل أُقيم أُوبريت وطني تغنى به المنشد الشاب عبد العزيز وهاس وكتب كلماته الشاعر الكبير عبدالله الشريف وشارك في استعراضه فرقة بالقرن الفلكلورية للعرضة الجنوبية ، تلى ذلك إطلاق الألعاب النارية التي اكتست بالألوان المتعددة والأشكال المختلفة .

وقد قدم الحفل الأستاذ عبدالله بكري القرني الذي تميز في اداءه والقاءه وأبدع في تقديم فقراته .

الجدير بالذكر هو الجهود العظيمة التي قامت بها الجهات المنظمة والمشرفة على إقامة الحفل وكان لها الدور الكبير في إنجاحه والذي كان خلفها مجموعة من الرجال المخلصين وجب علينا ذكرهم وتقديم الشكر لهم وكان على رأسهم رئيس بلدية العرضية الجنوبية المهندس احمد المعشي .