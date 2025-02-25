الارشيف / اخبار السعوديه

المعيلي: أول عملة ورقية رسمية للمملكة صدرت بـ 5 لغات للحجاج ..فيديو

والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث حمود المعيلي وهو صاحب متحف “المعيلي”، وهو من هواة جمع التحف وحفظها لحبه في التراث، عن أول عملة بالمملكة.

وقال المعيلي خلال لقاء مع قناة الإخبارية: “أول عملة ورقية رسمية سعودية صدرت بـ 5 لغات للحجاج عام 1372 هجريا في عهد الملك المؤسس عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله -.

وتابع: “مذكور بها الوصف للعملة ب 5 لغات بحيث الحجاج يستطيعوا التعرف علي العملة وقيمتها”.

وأضاف: “هناك مجموعة أخري من العملات مثل الريال وهذه العملة صدرت عام 1375 هجريا، وعملة فئة ا

ل 5 صدرت عام 1373 هجريا، وهناك مجموعة من العملات الأخرى من وقت الملك عبدالعزيز والملك فيصل رحمهم الله، إلي وقتنا الحالي”.

