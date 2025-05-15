شكرا لمتابعة خبر عن ترامب: علاقتي بالملك سلمان وولي العهد قوية ولا أحد يمكنه كسر الشراكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على الروابط القوية التي تجمعه شخصيًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترمب خلال تصريحات له اليوم (الخميس) أثناء زيارته إلى قطر: «لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أمريكا والسعودية، لدي علاقات شخصية قوية مع الملك سلمان، ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وأضاف أن زيارته الرسمية للمملكة والتي استمرت يومين كانت محطة مهمة في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة “راسخة وتقوم على أسس من الاحترام والمصالح المشتركة”.