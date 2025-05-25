شكرا لمتابعة خبر عن طائرة الخطوط الأفريقية تنحرف عن المدرج في مطار الأبرق قبل إقلاعها إلى جدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مطار الأبرق الدولي (LAQ) في ليبيا، اليوم، حادثة مروعة أدت إلى انحراف طائرة تابعة لـ الخطوط الجوية الأفريقية من طراز إيرباص A330-300 عن المدرج، أثناء استعدادها للإقلاع متجهة إلى جدة.

ويشار إلى أن الطائرة قد خرجت عن المسار المخصص لها على المدرج قبيل الإقلاع، بسبب قيام الكابتن بعملية تدوير للطائرة في مسافة غير كافية.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية، أنها تعمل حاليًا على إعادة تسيير الرحلة في أسرع وقت ممكن، وأنها تتابع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين. ‏

والجدير بالذكر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، كما تم إجلاء جميع الركاب بسلام، في حين باشرت الفرق الفنية المختصة تقييم الوضع.