السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (3.211) كرتون تمر في محافظة ريف دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (3.211) كرتون تمر في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (3.211) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط