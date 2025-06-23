الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ

وكانت الجوازات قد أكدت جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.
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